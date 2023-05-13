استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21؟

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا في ختام تعاملات اليوم، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أربعة مرات في بداية ومنتصف التعاملات، حيث يبلغ سعر عيار 21 الأكثر مبيعا 2370 جنيها بحسب ما صرح به لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن».

أسعار الذهب اليوم

وأضاف لطفي أن جرام الذهب عيار 24 يسجل 2709 جنيهات للشراء فيما يسجل عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2031 جنيها.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1580 جنيها وعيار 12 يسجل 1354 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وأكد لطفي محمد أن الجنيه الذهب تراجع اليوم أربعة مرات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة حيث يسجل الآن 18960 جنيها فيما تسجل الاونصة 84237 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي يبلغ سعر الأوقية 2012 دولار حيث تشهد استقرارا ملحوظا.