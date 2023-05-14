71 وظيفة مطلوبة لعمالة تجيد القراءة والكتابة فقط

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف، حاجة بعض شركات والمؤسسات لعمالة تجيد القراءة والكتابة فقط دون الحاجة لشهادات أومؤهل عال.

ووفقا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وظيفة نجار أثاث للعمل في المملكة العربية السعودية

اسم الشركة: روميح ديزاين.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار موبيليا

اسم الشركة: تمبركس .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5500- 6500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 100 جنيه مصري.

وظيفة أفراد أمن

اسم الشركة: مجموعة شركات صحارى مصر .

مقر العمل: الداخلة - الوادي الجديد.

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة طباخين

اسم الشركة: سانكتم لإدارة المطاعم.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 19 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كهربائي سيارات

اسم الشركة: Confidential company .

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الاضافية: 100- 1000 جنيه مصري.

وظيفة سائق

اسم الشركة: لمار

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل بوفيه ونظافة

اسم الشركة: الرضا للرخام والجرانيت.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب لـ الوظيفة: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني ميكانيكا

اسم الشركة: سكاي لوجستيكس .

مقر العمل: السويس - العين السخنة - السويس.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة هاوس كيبنج

اسم الشركة: سوما باي .

مقر العمل: الغردقة - سفاجا - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 7 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3250 جنيه مصري.

وظيفة سائق

اسم الشركة: سل تل لاكسسورات الموبايلات.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل مخزن

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية .

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

ظيفة عمال غسيل السيارات

اسم الشركة: فليكس اند بانر.

مقر العمل: امبابة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10 .

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.