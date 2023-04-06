جامعة أسوان: تنظيم ورشة لتعليم الطلاب الحرف اليدوية

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي.

وبحسب البيان الصحفي، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محور العدالة الاجتماعية والتنمية وبناء الانسان، وذلك من خلال محور الحماية الاجتماعية والتمكين الإقتصادي إذ نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان، ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية التي تكسب الطلاب المتطوعين المهارات في تنفيذ بعض الاكسسوارات التي يمكن تسويقها بعد ذلك لفتح مجال للتمكين الإقتصادي، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه هذا التعاون تحت إشراف الدكتور صلاح هاشم، ومستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية،ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم و الطلاب.

كما تعمل على اكتشاف أصحاب أفكار ريادة الأعمال والعمل علي تطويرها من خلال ايجاد سوق العمل وتنوعه.

وأوضح أحمد عبيد منسق الوحدة أنه تم في وقت سابق تنفيذ تدريبات عن دراسة الجدوي و تسويق المنتجات والتي تهدف بها الوحدة لاكمال حلقة التمكين الاقتصادي للشباب بداية من استخراج أفكار للمشروعات و مرورا بالتعليم و التدريب حتي الوصول الي طرق الإنتاج، والانتهاء بالتسويق كما قام بتنفيذ متطوعين وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان وفريق عمل الوحدة: المكون من أحمد محمود عبيد منسق الوحدة، وخالد صابر مسئول التوعية، وبسمة عبدالله غريب مسئول الحماية و التمكين .