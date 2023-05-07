عناوين منافذ وزراة الزراعة.. توفر سلع ولحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة

توفر وزارة الزراعة، سلع غذائية ومنتجات طبيعية وحيوانية بأسعار مخفضة، على مدار أيام السنة، لا ترتبط بمناسبات معينة، غير أنها في المناسبات تكثف طرح منتجاتها للتسهيل على جمهور المواطنين.

ومع اقتراب عيد الأضحي، تطرح منافذ وزارة الزراعة، لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة، كما توفر مواشي للأضحية، ما يجعل عناوين أماكن منافذ وزارة الزراعة محل اهتمام، لذا تستعرض «الوطن»، عناوين منافذ وزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية.

منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة

يوجد عدد كبير من منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة، ويرتكز الجزء الأكبر منها بالقرب من محيط الوزارة بشارع نادي الصيد، وهي موزعة على النحو التالي:

- شارع 1 نادي الصيد بالدقي ويوجد به 16 منفذًا

- شارع 1 نادي الصيد بالقرب من شباب الخريجين بالدقي ويوجد به 9 منافذ.

- شارع الهرم، المطبعة ويوجد به 6 منافذ

- فيصل: وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، ويوجد بها منفذ واحد بكفر غطاطي.

منافذ وزارة الزراعة بـ6 أكتوبر

6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة الثانية، وابني بيتك المنطقة «14» محل رقم «6»، والمنطقة الثالثة سوق ابني بيتك ويوجد به 9 منافذ.

6 أكتوبر الحي المميز ويوجد بها 3 منافذ.

6 أكتوبر سوق الجملة، فاكهة وخضار رقم «246»ـ ويوجد به 3 منافذ.

منافذ وزارة الزراعة بمحافظة القاهرة

- مبني جهاز التعبئة والإحصاء، بشبراويوجد به منفذ واحد.

- ميدان لاظوغلي، ويوجد به منفذ واحد بالقرب من وزارة العدل

- محل فاكهه «278» داخل سوق العبور ويوجد به منفذين.

- كورنيش النيل مستشفي السلام، المعادي، ويوجد به منفذ واحد.

- التبين ويوجد بها 3 منافذ

- 15 مايو ويوجد بها 3 منافذ

منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات

- القليوبية يوجد بها منفذ واحد بالقناطر.

- الإسكندرية ويوجد بها منفذ واحد في نطاق: العامرية، المتراس، الجمرك.

- كفر الشيخ، يوجد بها منفذ واحد لوزارة الزراعة بمنفذ سخا بمزرعة سخا.

- جنوب سيناء ويوجد بها 7 منافذ في أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، دهب، الطور، نويبع، طابا.

منتجات منافذ وزوراة الزراعة

ونطرح منافذ وزارة الزراعة سلع متنوعة تشمل الحوم بأنواع من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى منتجات الألبان من الزبدة الفلاحي والزيوت والخضار الطازج وخلافه من مستلزمات السلع الأساسية.