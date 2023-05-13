امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023.. لا شكاوى باليوم الأول

انتهى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 دون شكاوى، وسط تأمين مكثف، وذلك في 9 محافظات بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم السبت 13 مايو، وهي جنوب سيناء وسوهاج والفيوم والإسماعيلية والدقهلية ودمياط والبحر الأحمر وشمال سيناء وأسوان.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات التسعة.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 مر بسلام دون ورود أيّة شكاوى أو حدوث أيّة مشكلات خلال أداء امتحان اللغة العربية، مؤكدةً أنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية كانت تتابع الامتحانات بدقة بالاشتراك مع غرف العمليات المركزية في مختلف المراكز، وجميعهم لم يتلقوا أي شكاوى على مدار اليوم.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، فإنّ كل محافظة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بتاريخ مختلف وليس جميعها معًا في نفس اليوم.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 غدًا الأحد الموافق 14 مايو الجاري في محافظة البحيرة.

ويأتي موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 يوم الإثنين المقبل الموافق 15 مايو في محافظتي بورسعيد والوادي الجديد، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 الثلاثاء 17 مايو في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ.

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 الذي ينطلق الأربعاء 18 مايو فإنّه يضم 5 محافظات وهي القليوبية والمنوفية وبني سويف والسويس والأقصر.

وتشهد 8 محافظات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 يوم السبت المُقبل الموافق 20 مايو وذلك في محافظات الإسكندرية والشرقية والمنيا والغربية وأسيوط وقنا ومطروح، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة الأحد القادم 21 مايو.