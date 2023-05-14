السيسي يوجّه بترشيد استخدام المياه في توشكى وجذب المستثمرين للمناطق الجديدة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتأكد من مخزون المياه المستخدم في مشروعات شرق العوينات وتوشكى، و«دون أي هدر»، وطبقا للمعايير، والاستفادة من نظم الري والزراعات حديثة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في بدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «العمل في توشكى جار على 700 ألف فدان على الأقل، وهي مساحة محافظتين، أي أنّ شرق العوينات وتوشكى تساوي 3 محافظات».

وتابع الرئيس السيسي: «يتبقى أمر مهم للغاية، وهو جذب المستثمرين واستفادة الكثافات السكانية من هذه المشروعات، هناك فرص عمل لمليون فدان، وعند إضافة التصنيع الزراعي، سيزيد هذا العدد».

وأوضح أنّ الدولة المصرية تستهدف تعظيم ما لديها من منتجات زراعية، فبالنسبة لمشروع إنتاج الخشب، نتحدّث عن 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات والمعايير الأوروبية، وهذه الأمور نعمل عليها منذ عامين ونصف العام.

وأكد أنّ منتجات التصنيع الزراعي لا تحقق هدفها إلا بعد الدراسات والأبحاث، ثم يتم التأكد من أنّ هذه المنتجات تلبي طلبات السوق وتكون طبقا للمعايير المستخدمة، مضيفا: «سعيد بأنّ ما حلم به زملاء لنا منذ أكثر من 20 عاما ولم يتحقق، كان لنا نصيب بفضل الله سبحانه وتعالى في تحقيقه، ما يؤكد أنّ أي تخطيط تنفذه الدولة يكون من خلال متخصصين».