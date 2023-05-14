«سوهاج الأزهرية»: انطلاق المرحلة الثانية من تدريب «حياة كريمة رقمية»

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية بدء المرحلة الثانية من تدريب «حياة كريمة» لرقمنة الإدارات، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، تحت شعار «حياة كريمة رقمية».

المهارات الرقمية الأساسية

وتهدف هذه المرحلة إلى تأهيل معلمي وطلاب الأزهر الشريف والفئات المجتمعية العاملة والمقيمة في القرى المستهدفة من المبادرة للحصول على شهادة دولية معتمدة في مجال المهارات الرقمية الأساسية.

وتشمل المناطق التي تستفيد من هذا التدريب إدارات دار السلام والبلينا وجرجا والعسيرات والمنشأة وطما وساقلتة والمراغة التعليمية والأزهر الشريف، تحت إشراف الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وتعليمات أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وبدأت فعاليات المرحلة الأولى من التدريب في أبريل الماضي بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي للفتيات، ويستمر تدريب الموظفين والإداريين بالمعاهد على مهارات الحاسب الآلي.

تطوير العنصر البشري

يأتي هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات تنظمها منطقة سوهاج الأزهرية لتطوير العنصر البشري لمواكبة عالم الرقمنة والتطور التكنولوجي، ويسعى إلى تحسين الكفاءة الإدارية والتقنية في القرى والمحافظات الريفية، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذه المناطق لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة فيها.