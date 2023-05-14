وزير التموين يعلن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.. السكر يكفي 7 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي للدواجن الحية، مشددا على توفير كافة السلع الأساسية في كافة الظروف.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته باحتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: «يوجد لدينا احتياطي استراتيجي 4.9 شهر قمح، و3.1 شهر أرز، و7 أشهر سكر، والزيت 4 أشهر واللحوم الحية 3.5 شهر، والدواجن 8 أشهر».

وأوضح أنه لولا الإرادة السياسية ووجود الإمكانيات لما استطعنا تنفيذ المشروعات الجديدة.