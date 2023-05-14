قصة فيلم تاج للفنانة هالة فاخر.. الكوميديا حاضرة بقوة

بعد النجاح الكبير الذي حققته في فيلم «بعد الشر» ضمن موسم عيد الفطر، انضمت الفنانة هالة فاخر إلى أبطال فيلم «تاج» مع الفنان تامر حسني، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى.

تفاصيل فيلم تاج لـ هالة فاخر

بدأت الفنانة هالة فاخر تصوير دورها ضمن أحداث فيلم تاج، حيث أنها تجسد دور جارة الفنان تامر حسني، ويحدث بينهما مفارقات عديدة، ومواقف كوميدية بين الطرفين.

يعتبر فيلم تاج التعاون الأول الذي يجمع بين الفنان تامر حسني، والفنانة هالة فاخر، وتدور أحداث العمل الفني في إطار تشويقي كوميدي، حيث يظهر تامر خلال أحداث الفيلم بشخصيتين لأخوين تؤوأم وتجمعه قصة حب بـ دينا الشربيني.

فيلم تاج من إنتاج سلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ويشهد الفيلم ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

موعد عرض فيلم تاج

استقرت الشركة المنتجة لفيلم تاج على عرض الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، والعمل من إخراج سارة وفيق.