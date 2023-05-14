كثافات متوسطة في شارع رمسيس.. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأحد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، الحالة المرورية اليوم الأحد 14 مايو 2023.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، ويشهد تقاطع شارع صلاح سالم كثافات بسيطة وغير مؤثرة.

الحالة المرورية أعلى كوبري الجلاء

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة، وبالنسبة لكوبري المطار، فإنه يشهد كثافات نسبية غير مؤثرة تبدأ تختفي عند الوصول إلى طريق المطار.

وتظهر بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وفي النفق القادم من الأقاليم للقاهرة عن طريق الطريق الزراعي.

كثافات بسيطة أعلى محور 26 يوليو

وتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر وتستمر حتى ميدان لبنان، أما المتجه للمهندسين، فإن هناك سيولة مرورية كبيرة.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وهذه الكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.