محافظ الجيزة يكرم 200 عامل لتميزهم في مختلف القطاعات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مكانة العمال ودورهم المحوري في تنفيذ أعمال البناء وإنجاح خطط التنمية، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين بيئة العمل ورفع المستوى المعيشي لهم، وتوفير برامج الدعم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية، ورفع الحد الأدنى لأجورهم بالتنسيق مع رجال الأعمال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة بمناسبة عيد العمال، حيث كرم اللواء أحمد راشد 200 عامل متميز بمختلف قطاعات العمل بالهيئات والمؤسسات والنقابات العمالية بمحافظة الجيزة.

دفع مسيرة البناء والتطوير

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام فى دفع مسيرة البناء والتطوير.

وأشار محافظ الجيزة، خلال الاحتفالية، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

معاونة الدولة على اجتياز التحديات الاقتصادية

من جانبه، تقدم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لحرصه على الحضور لتكريم العمال موجها جميع العاملين بمواصلة الكفاح لمعاونة الدولة على إجتياز كافة التحديات الإقتصادية التى تمر بها.