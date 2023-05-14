النائب ضياء داوود: يجب أن يأمن الناس الوصول إلى صناديق الاقتراع بحرية

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه يوجد أزمة سياسية تتطلب حلولا جديدة متوافق عليها، فالناس في الشارع تشعر بعدم الرضا على من يمثلونهم في مجلس النواب، مضيفا: «لا بد من إرادة حقيقية ورغبة في التغيير الحقيقي، ولا بد من رقابة شعبية، وأن يأمن الناس الوصول إلى صناديق الاقتراع بحرية»، مشيدا باستجابة رئيس الجمهورية لمقترح الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي.

بعض الأحزاب تحولت لمقرات وكراسي فقط

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، أن بعض الأحزاب تحولت لمقرات وكراسي فقط، مضيفًا: «نحتاج حياة سياسية حقيقة ورفع القيود وإطلاق الحريات العامة، حيث يوجد أزمة سياسية تتطلب حلولا جديدة متوافق عليها فالناس في الشارع تشعر بعدم الرضا على من يمثلونهم في مجلس النواب».

ضرورة فتح المناخ العام أمام الأحزاب

ورأى أنه يجب فتح المناخ العام أمام الأحزاب، بعيدا عن اختلافات القوائم النسبية والمغلقة، وهذا يتطلب حلولا على المدي القصير والبعيد.