أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر تراجعا داخل محال الصاغة، دون مصنعية وضريبة، وتٌعد السبائك والجنيهات من بين أفضل الاستثمارات في الذهب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 296 ألفا و310 جنيهات لسبيكة الـ100 جرام، و2 مليون و943 ألفًا و05 جنيه لسبيكة الألف جرام، و14 ألفًا و880 جنيهًا لسبيكة الـ5 جرامات، و148 ألفًا و130 جنيهًا لسبيكة الـ50 جرامًا، و29 ألفا و755 جنيها لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جراما 740 ألفا و375 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب

يشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم بلغ 2743 جنيهًا، وعيار 22 الأكثر نقاءً 2514 جنيهات في محال الصاغة دون مصنعية، كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2400 جنيهًا.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، يبلغ 2057 جنيها، ووصل جرام الذهب عيار 14 لـ 1600 جنيهًا، بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1371 جنيهًا.