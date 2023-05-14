تفاصيل الودائع الإسلامية من البنك الزراعي.. عائد ربع سنوي

كشف البنك الزراعي المصري عن تفاصيل الودائع الإسلامية لشهر مايو 2023، حيث تبلغ مدة الوديعة عامين، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من البنك الزراعي المصري على الودائع الإسلامية، فإن دورية العائد تكون ربع سنوية، ويُصرف تحت الحساب.

تفاصيل العائد على الودائع الإسلامية

ويرتفع العائد إلى نسبة 10% من عائد التوفير، فيما يتم احتسابه في نهاية العام، وفقاً لنتائج الأعمال المحققة، وبحسب مبادئ الشريعة الإسلامية.

ومن مزايا الودائع الإسلامية أنه يمكن إبرام الوديعة من أي فرع من فروع البنك للمعاملات الإسلامية، ويتيح البنك الزراعي المصري إمكانية كسر الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق.

مميزات الودائع الإسلامية في البنك الزراعي

كما يوفر البنك الزراعي إمكانية إبرام وديعة بأسماء القُصر حتى بلوغهم السن القانوني مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة، فيما يمكن إضافة قيمة العائد على أصل الوديعة أو يتم إضافته لحساب العميل سواء «جاري أو توفير»، حسب الرغبة.

ويحتاج البنك بعض المستندات من صورة البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للقاصر، وذلك بالنسبة للعملاء الجدد، أما الحاليين التأكد من تحديث البيانات.