طرق استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء.. اتبع 4 خطوات

يتساءل عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها «ذكي - كودي» عن الإجراءات التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات لكيفية استعادة كارت شحن عداد الكهرباء المفقود أو التالف.

خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع المفقود أو التالف

وحددت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على «فيسبوك» الإجراءات والخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع في حال رغبتة استعادة كارت شحن عداد الكهرباء المفقود أو التالف، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى

توجه المشترك مباشرة إلى إدارة الكهرباء التابع لها لتقديم طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أي محضر، حيث يجرى الإكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد كارت شحن عداد الكهرباء.

الخطوة الثانية

يقدم المشترك المستندات لاستخراج بدل تالف أو مفقود لكارت شحن العداد تتضمن بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد كارت العداد.

الخطوة الثالثة

يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، واستيفاء طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فاقد، وسداد الرسوم المقررة.

الخطوة الرابعة

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» إلى أن الأمر يستغرق بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيلة.

الخطوةالخامسة

سداد رسوم إصدار كارت شحن جديد بقيمة 45 جنيها، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10000 جنيه.