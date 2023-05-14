عبدالله المغازي: يمكن المزج بين إجراء الانتخابات النيابية

قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري، خلال جلسات الحوار الوطني، اليوم، أنّه يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ويمكن المزج بين إجراء الانتخابات النيابية سواء بالنظام النسبي أو المغلقة أو الفردي.

تفاصيل تطبيق مواد القانون وإشكاليتها

وأضاف «المغازي»، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، لدينا مئات القوانين ولكن مشكلتنا في تطبيق مواد القانون، وتابع: «لدينا إشكالية كبيرة في تطبيق التشريعات، ولا يوجد مانع قانوني من إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية».

وتابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق: «بدأنا نلغي الفواصل بين السلطة القانونية والتشريعة»، موضحا: «أرجوكم اتركوا كل سلطة تمارس حقها بمنتهى القوة».

كل النظم الانتخابية جرى تجربتها على أرض الواقع

وفي سياق متصل، قال إسلام الغازولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كل النظم الانتخابية جرى تجربتها على أرض الواقع من قبل الحزب وجرى رصد إيجابيات وسلبيات كل منها؛ لذا يرى الحزب أن القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة النظام الأمثل لضمان ثراء الحياة السياسية في المرحلة الراهنة، إذ تخلق مجال التنافسية بين القوى المشاركة.