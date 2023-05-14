محافظ القليوبية: مشروع الـ30 مليون بيضة يسهم في تحقيق الأمن الغذائي

تفقدَ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة، التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وجودة الإنتاج، بحضور الدكتوره أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعبد الناصر عطا المدير المالي للمشروع، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة.

بيع البيض بأسعار مناسبة في أسواق القليوبية

وتفقدَّ محاظ القليوبية عنابر التربية للدجاج وعنابرالإنتاج للبيع للسوق المحلي، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، موجهاً بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاماً من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.

تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية

وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلى ضرورة البدء فى إستغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها وإختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية، لزيادة إستثمارات المشروع وتعظيم الإستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.