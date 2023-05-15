رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات.. عيار 21 يسجل 2340 جنيها

كتب:

مريم حنفي
08:59 ص | الإثنين 15 مايو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات نحو 40 جنيها، إذ يسجل عيار 21 الأكثر مبيعا الآن 2340 جنيها، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بسبب انخفاض القوة الشرائية، والإعفاء الجمركي عن الذهب للقادمين من الخارج، وفقا لما صرح به لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن». 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات، كما يلي: 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2674 جنيها. 

- يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2006 جنيهات للشراء. 

- كما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2451 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 21 

- فيما يسجل عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2340 جنيها. 

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

- ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مستهل التعاملات 1560 جنيها، وعيار 12 يسجل 1337 جنيها. 

- وبالنسبة للجنيهات والسبائك الذهبية تراجعت في بداية تعاملات اليوم عن الأسعار التي أعلنت أمس، إذ يبلغ سعر الجنيه الآن 18 ألفا و720 جنيها، والأونصة تسجل 83 ألفا و170 جنيها. 

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. «عيار 21» بـ2300 جنيه

3 بشائر سارة للمصريين.. بينها استمرار انخفاض أسعار الذهب والزيت

أفضل طرق الاستثمار في الذهب.. «السر في السبائك والعملات الذهبية»

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 بعد استقرار السوق.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم الأحد 14-5-2023.. كم سعر عيار 24؟

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

تراجع أسعار الذهب 200 جنيه بالأسواق المحلية في أسبوع واحد

بعد إلغاء الجمارك على استيراده.. اعرف سعر الذهب في الكويت اليوم

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 14-5-2023 في مصر.. تراجع ملحوظ

هل يتراجع سعر جرام الذهب لأقل من 2000 جنيه؟.. «التموين» توضح
بقلم مريم حنفي