تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات.. عيار 21 يسجل 2340 جنيها

تراجعت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات نحو 40 جنيها، إذ يسجل عيار 21 الأكثر مبيعا الآن 2340 جنيها، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بسبب انخفاض القوة الشرائية، والإعفاء الجمركي عن الذهب للقادمين من الخارج، وفقا لما صرح به لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب لـ«الوطن».

وجاءت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات، كما يلي:

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2674 جنيها.

- يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2006 جنيهات للشراء.

- كما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2451 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

- فيما يسجل عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2340 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مستهل التعاملات 1560 جنيها، وعيار 12 يسجل 1337 جنيها.

- وبالنسبة للجنيهات والسبائك الذهبية تراجعت في بداية تعاملات اليوم عن الأسعار التي أعلنت أمس، إذ يبلغ سعر الجنيه الآن 18 ألفا و720 جنيها، والأونصة تسجل 83 ألفا و170 جنيها.