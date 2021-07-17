أسعار العجول البقري اليوم في الأسواق قبل عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، والذي يُقبل المسلمون قبل حلوله على أسواق المواشي والأغنام لشراء الأضاحي، تقربًا إلى الله، واقتداءً بسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، ما زاد البحث خلال الفترة الحالية عن أسعار العجول البقري اليوم.

وتستعرض «الوطن»، متوسط أسعار الأضاحي في عيد الأضحى وأسعار العجول البقري اليوم، وفقًا لمحمد وهبة رئيس شعبة الجزارين باتحاد الغرف التجارية، على النحو التالي:

أسعار العجول البقري اليوم

- كيلو البقري المصري قائم يتراوح بين 60 إلى 62 جنيهًا.

- كيلو البقري الخليط قائم يصل إلى 60 جنيهًا.

- كيلو البقري المستورد المجنس قائم يصل إلى 58 جنيهًا.

أسعار الأضحية الجاموسي

يصل كيلو قائم عجل الكندوز الجاموسي إلى 55 جنيهًا.

أسعار الأضحية الماعز

- كيلو قائم الماعز البرقي 60 جنيهًا، وهي تلك التي تجري تربيتها في مناطق مرسى مطروح والعلمين والساحل الشمالي.

- كيلو قائم الماعز الصعيدي يصل إلى 65 جنيهًا.

- كيلو قائم البحري يصل إلى 70 جنيهًا، وهي التي تجري تربيتها في مناطق الوجه البحري.

- ويصل سعر الجدي قائم إلى 2000 جنيه.

أسعار الأضحية الجملي

ويبدأ سعر الجمل الحي من 16 ألف جنيه، ويصل إلى 20 و22 و25 و30 ألف جنيه، حسب الحجم والوزن، ويزيد سعر الجمل السوداني عن سعر الجمل الإثيوبي والصومالي، ويجري شراؤها من سوق برقاش بمحافظة الجيزة، أو سوق دراو أو سوق بلبيس.

وأكد محمد وهبة، رئيس شعبة الجزارين، في حديثه لـ«الوطن» أنّ هذه الأسعار تتفاوت من منطقة لأخرى، كما تتزايد الأسعار بشكل مستمر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نظرًا لتزايد القوة الشرائية.

وكانت وزارة الأوقاف 2021 حددت صك الأضحية بسعر 2000 جنيه، بناءً على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من دولة السودان والمخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبًا، والرأس من البقر تجزئ عن سبعة مضحيين.