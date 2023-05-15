من يحق له الالتحاق بالجامعات المصرية من الدارسين بالسودان وروسيا؟

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة أحقية الطالب الذي درس لمدة شهر فقط هذا العام في سنة أولى بإحدى الكليات ولم يمتحن أي مقرر في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية، أن يلتحق بالفرقة الأولى بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصلا دراسيا على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الطلاب الدراسية في الجامعات السودانية

وأوضح الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عنه، أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية من الطلاب الدراسين في الجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية، ضرورة تقديم شهادة التحركات والوثائق الأخرى.

الجامعات الروسية

وأكد المجلس: إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فإنه يجب على الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقًا للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية.