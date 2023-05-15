خبير اقتصادي: مصر تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي غير المستغلة

قال الخبير الاقتصادي ماجد عبدالعظيم، إنَّ القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الهامة للغاية ليس فقط فيما يخص الاقتصاد القومي وإنما لملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية الصناعات الغذائية المكملة للمحاصيل الزراعية، كون مصر تمتلك مساحة كبيرة للغاية من الأراضي غير المستغلة، متابعًا أنَّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للغاية لملف القطاع الزراعي كون الأمن الغذائي هام للأمن القومي ولتلبية احتياجات الزيادة السكانية.

تصدير المحاصيل الزراعية

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك محاصيل زراعية يتمّ تصديرها للأسواق الخارجية وتلقى قبولًا كبيرًا للغاية بالخارج، وهذا ما يزيد من موارد الدولة للعملة الأجنبية، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري «الصادرات مقابل الواردات»، لافتًا إلى اهتمام وحرص مصر على تعزيز أداء القطاع الزراعي وخاصة إعادة تصنيع المحاصيل الزراعية وتصديرها للخارج والاكتفاء منها في السوق المحلية.

تعزيز أداء القطاع الزراعي

وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ مصر اهتمت بملف تعزيز أداء القطاع الزراعي من خلال تطوير الأبحاث وإنشاء المصانع التي تؤدي إلى استخدام هذه المحاصيل وإنتاج الصناعات الغذائية المختلفة فضلًا عن التوسع في الأراضي الزراعية واستصلاح مناطق جديدة، مؤكّدًا أهمية القطاع الزراعي لخلق فرص عمل للشباب الخريجين.