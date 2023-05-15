خطوات التقديم على خط تليفون أرضي.. اعرف الأوراق المطلوبة

التقديم على خط تليفون أرضي 2023، أصبح من الأمور المهمة التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة الراغبين في الاشتراك بخدمة الإنترنت عن طريق «الراوتر»، والذي يتطلب الحصول على رقم تليفون أرضي، كبديل مناسب أكثر من الإنترنت الهوائي أو «فلاشة الإنترنت»، التي قد تتعرض لمشكلات فنية، أو انقطاع الاتصال بالإنترنت بسبب ضعف الشبكة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم على خط تليفون أرضي 2023.

خطوات التقديم على خط تليفون أرضي 2023

1- تبدأ خطوات التقديم على خط تليفون أرضي 2023، بالتوجه إلى السنترال القريب منك، والحصول على استمارة طلب تعاقد.

2- يملأ الراغب في التقديم على خط تليفون أرضي 2023 استمارة طلب التعاقد على تليفون أرضي جديد.

3- إرفاق استمارة طلب التعاقد بالأوراق المطلوبة للتقديم على خط تليفون أرضي 2023، وهي «صورة بطاقة رقم قومي سارية أو جواز السفر، أو رخصة قيادة، وعقد ملكية أو عقد إيجار العقار المراد تركيب الخط الأرضي به، وإيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء حديث للعقار، وصورة التوكيل في حالة كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار، وإذا سبق وجود خط أرضي في نفس المكان، يتم تقديم صورة من آخر فاتورة مسددة».

4- بعد ذلك يتم بحث الإمكانية الفنية للتعاقد على التليفون المنزلي.

5- عقب إنهاء إجراءات التعاقد، يجب الاحتفاظ بصورة من العقد، وتقديمه لقسم التركيبات.