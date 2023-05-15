تعليق رحلات البالون بالأقصر لليوم الرابع على التوالي بسبب سرعة الرياح

قررت سلطات الطيران المدني، تعليق رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح

وأوضح «الطيب»، أنه لليوم الرابع على التوالي تقرر تعليق رحلات البالون، بسبب سرعة الرياح والتي قد تؤدي إلى عبور البالون الطائر شرق النيل، وهو ما قد يهدد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

اتجاهات وطبقات الرياح

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون يحلق في منطقة البر الغربي، وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، والتي قد تدفع البالون لعبور الشرق، مشيرا إلى أن البالون يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح، إذ يعتمد قائد البالون على استغلال طبقات الجو عبر الصعود والهبوط واستغلال الطبقات المختلفة في التحليق، لإمتاع السائحين لرؤية المعالم الأثرية في البر الغربي مثل معبد حتشبسوت ووادي الملوك والملكات، ومعبد هابو ودير المدينة والرامسيوم وغيرها.

يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.