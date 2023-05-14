عرض «شلباية» على مسرح قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر مجانا (صور)

يواصل قصر ثقافة حسن فتحي التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، فرع ثقافة الأقصر بالقرنة غرب المحافظة، عرض مسرحية «شلباية»، يوميا مجانا أمام الجمهور، إذ تبدأ فعاليات العرض المسرحي في تمام الثامنة مساء حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث افتتحت اولى العروض يوم الخميس الماضي، من تأليف الكاتب والأديب بكري عبدالحميد، وإخراج أحمد يوسف الجمل.

«شلباية» فتاة سيئة السمعة

وتدور أحداث العرض المسرحي، المقام على مسرح قصر ثقافة حسن فتحي، حول فتاة تدعى «شلباية» تلك الفتاة سيئة السمعة والخلق بين أهل القرية، ولكن يعجب بها أحد شباب القرية ويرغب في الزواج منها رغم سمعتها السيئة، وعلى الرغم من نصائح أهل القرية له بأنها لا تصلح للزواج وأن إرتباطه بها فيه خطورة على حياته وسمعته، إلا أنه لا يلتقت لكلام أحد ولا يستمع للنصيحة، ومن هنا تدور الأحداث.

أبطال العرض المسرحي

العرض المسرحي، بطولة نخبة من فناني الصعيد، وهم هدير الفايز، محمود عظيمة، أحمد عبدالجواد، منى أحمد، رامز ثابت، دينا مروان، ولاء محمد، فرحة يوسف، يوسف موسى، محمود أحمد طايع، حسان محسن، فارس محمد.أشعار خالد حلمي الطاهر، ألحان شيماء النوبي، غناء أشرف القناوي، سنوغرافيا ميرنا مدحت مفيد، إستعراضات مصطفى برعي، مساعد مخرج محمود الفار، ومخرج منفذ رامز ثابت مسئول المسرح بالقصر علاء عبده عبدالباقي، مدير قصر ثقافة حسن فتحي، عبدالراضي علي محمود.