اتحاد رواد الأعمال العرب يمنح وكيل «القوى العاملة» في بورسعيد جائزة «ملهم»

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تكريم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عبد الونيس عبدالله، وحصوله على جائزة مُلهِم الدوليّة TALENTED، التي أقيمت في الموسم الدولى السابع 2023، تحت شعار «رموز عربية في مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية»، تقديرا لدوره المجتمعي الفعال في توعية الفرد والمجتمع، ولمجهوداته الملموسة في الثراء المعرفي والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائي لجائزة ملهم الدولية 2023 من اتحاد رواد الأعمال العرب.

درع وشهادة تكريم في جائزة مُلهِم

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أنّ الاحتفالية أقيمت في القاهرة لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية «ملهم» التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة، وتكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، واستلام درع وشهادة تكريم في جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award في موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولي للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة- جيل من القادة - رؤية وطنية، كما تم إهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربي.

«القوى العاملة»: نتشارك المبادئ الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية

وأضافت الوزارة أن جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award، تعد تأكيدًا على أننا جميعا نتشارك في المبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية، لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالا وتسطر التاريخ.