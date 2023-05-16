تحذير من الدوامات المائية في شواطئ العريش بعد غرق 4 أطفال

شهد ساحل البحر بالعريش، خلال الأيام الماضية، غرق 4 أطفال، خلال نزولهم للاستحمام، إذ ارتفعت الأمواج وتكاثرت الدوامات الخطرة، بسبب نشاط الرياح.

وأعلنت مستشفى العريش العام، برئاسة الدكتور أحمد منصور، مصرع 4 أطفال غرقا في مياه البحر، في مدة قاربت 14 يوما، كان آخرها أمس، إذ هبت رياح باردة على غالبية المناطق الصحراوية والساحلية بمدن وقرى شمال سيناء، ما شكل خطرا جديدا على المصطافين من الذين يفضلون السباحة بساحل العريش.

السباحة خلف الأمواج خطرة على الأهالي

وحذر محمد الليثي أحد المنقذين على ساحل بحر العريش، في بيانه، الشباب من السباحة في منطقة الغرق خلف الأمواج، مشيرا إلى أن هبوب الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتكاثر الدوامات الخطرة التي تؤدي بدورها لسحب الأشخاص إلى الداخل.

وقال محمد العزب أحد أهالي العريش من المصطافين على الساحل، والذي شارك في عمليات البحث والإنقاذ، إن التيارات والأمواج العكسية تسببت في جرف 4 من الصبية خلال السباحة بساحل بحر العريش.

وينتشر على ساحل العريش ما يقرب من 8 منقذين من الشباب المتطوع، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، للبحث عن الغرقى من الشباب والأطفال، إذ قال إيهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المنقذين انتشروا بشكل تطوعي هذه الأيام بعد تزايد حالات الغرق والتي وصلت الى 4 حالات في أسبوعين.

يذكر أنه غرق شابين الأسبوع الماضي بالقرب من الخلفاء الراشدين، فيما غرق صبي بالقرب من المساعيد، وجار البحث منذ أول أمس عن غريق رابع بالقرب من غرناطة بساحل العريش.