رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة عبده
12:21 م | الإثنين 15 مايو 2023
جواز سفر.. صورة أرشيفية

جواز سفر.. صورة أرشيفية

تسعى وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين من خلال إتاحة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، عبر منصة «إنجاز»، والتي تسمح للمستعلم معرفة حالة جواز السفر هول تم الحصول على تأشيرة أم أنه مازال ينتظر التأشيرة.

ويستغرق حصول جواز السفر على التأشيرة ثلاثة أيام، لذلك يمكن الاستعلام عن جواز السفر خلال 72 ساعة. 

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، بالدخول على موقع وزارة الخارجية.

2- قيام الراغب في الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، بتحديد صفحة تأشيرات إنجاز.

3- قم بالضغط على المربع الخاص بإدخال.

4- إدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له (لابد من التأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام).

5- كتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص بالراغب في الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، في المكان المحدد بالموقع.

6- كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

7- قم بالضغط على المربع الخاص بالاستعلام.

8- ثم تظهر لك المعلومات الخاصة بتأشيرة زيارة برقم الجواز 2023.

 

اقرأ المزيد:

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر بالسعودية 2023.. «بطاقة الهوية» أبرزها

هل يجب حضور الأطفال عند استخراج جواز السفر من العباسية؟

خطوات استخراج جواز السفر التالف من العباسية.. يُشترط الحضور

أماكن استخراج جواز السفر مستعجل 2023 في الجيزة والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال.. أبرزها شهادة الميلاد
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.