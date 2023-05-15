خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023.. اعرف التفاصيل

تسعى وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين من خلال إتاحة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، عبر منصة «إنجاز»، والتي تسمح للمستعلم معرفة حالة جواز السفر هول تم الحصول على تأشيرة أم أنه مازال ينتظر التأشيرة.

ويستغرق حصول جواز السفر على التأشيرة ثلاثة أيام، لذلك يمكن الاستعلام عن جواز السفر خلال 72 ساعة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، بالدخول على موقع وزارة الخارجية.

2- قيام الراغب في الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، بتحديد صفحة تأشيرات إنجاز.

3- قم بالضغط على المربع الخاص بإدخال.

4- إدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له (لابد من التأكيد على عدم وجود أي خطأ في هذه الأرقام).

5- كتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص بالراغب في الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز 2023، في المكان المحدد بالموقع.

6- كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

7- قم بالضغط على المربع الخاص بالاستعلام.

8- ثم تظهر لك المعلومات الخاصة بتأشيرة زيارة برقم الجواز 2023.