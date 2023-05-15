  محافظ الجيزة يوقع عقود تعاون لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء

وقّع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عقدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في عدد من المناطق غير المخططة الأكثر احتياجا لخدمات البنية الأساسية بمحافظتي القاهرة والجيزة. وجاءت مراسم توقيع العقد بحضور عدد من ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.

دعم جهود الدولة المصرية

وأكد محافظ الجيزة على التعاون المثمر مع الشركاء من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة المصرية ونجاح مخططاتها للتنمية وتحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التي تخدم المواطنين في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق مشيرا إلى أنه منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2023 قام الجهاز بتمويل 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

توفير البنية الأساسية

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق الأهداف الموحدة للتنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة (تطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء) وذلك لتوفير البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.

وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 12 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 10 ملايين جنيه، حيث يتم ترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، على أن يوفر المشروعان نحو 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منها 50 ألف مواطن من سكان هذه المناطق، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات التي ينفذها قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز تعتمد على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

حضر فعاليات توقيع العقود هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و كليمينس فيدال مدير مكتب مصر بالوكالة الفرنسية للتنمية وعلا الوكيل ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر ورئيس حي العجوزة ومدير مديريات التربية والتعليم والطرق والابنية التعليمية ووحده مشروعات البنية الأساسية.