17 نصيحة من محافظة الجيزة لمواجهة التقلبات الجوية.. بينها القيادة بحذر

قدمت محافظة الجيزة من خلال منشو على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، 17 نصيحة على المواطنين اتباعها للحد من مخاطر التقلبات الجوية، نظرا لبدء موسم الربيع، وارتفاع درجات الحرارة.

نصائح محافظة الجيزة لمواجهة التقلبات الجوية

وتضمنت نصائح محافظة الجيزة للمواطنين ما يلي:

- تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يسقط بفعل الرياح.

- إزاحة كل «قصاري الزرع» الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

- غلق ورفع أي شمسية تظليل على الأسطح أو البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

غلق نوافذ المنازل جيدا

- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار.

- لا تترك «ضلف» النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح بسبب الرياح لما لها من أضرار.

- التخلص الآمن من أي عبوات وقود من أي نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الاسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحي حتى لا تؤدي إلى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحي.

- التخلص من أي «كراكيب - كراتين- صفائح - لفائف» مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

- الإبلاغ عن لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة أو واجهات المحلات الآيلة للسقوط على الخط الساخن 114.

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية

- على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مكان مائل.

- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

- يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل

- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصف الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.