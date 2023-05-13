أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة للوجه البحري.. تبدأ من 15 جنيهًا
كتب:
صفية النجار
06:53 م | السبت 13 مايو 2023
أسعار تذاكر القطارات
كشفت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة للوجه البحري على خطوط «القاهرة- الإسكندرية، والقاهرة – المنصورة، والإسكندرية المنصورة».
وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خطوط الوجه البحري، حسبما أعلنته الهيئة، على النحو التالي:
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بخط القاهرة - الإسكندرية
- بنها: 15 جنيها.
- قويسنا: 20 جنيها.
- بركة السبع: 20 جنيها.
- طنطا: 25 جنيها.
- كفر الزيات 25 جنيها.
- إيتاي البارود 30 جنيها.
- دمنهور: 35 جنيها.
- سيدي جابر: 50 جنيها.
- الإسكندرية: 50 جنيها.
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بخط الإسكندرية - القاهرة
- سيدي جابر: 15 جنيها.
- دمنهور: 20 جنيها.
- إيتاي البارود: 25 جنيها.
- كفر الزيات: 25 جنيها.
- طنطا: 30 جنيها.
- بركة السبع: 30 جنيها.
- قويسنا: 35 جنيها.
- بنها: 40 جنيها.
- القاهرة: 50 جنيها.
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط المنصورة - القاهرة
- طلخا: 15 جنيها.
- سمنود: 15 جنيها.
- المحلة الكبرى: 15 جنيها.
- محلة روح: 15 جنيها.
- طنطا: 20 جنيها.
- بركة السبع: 20 جنيها.
- قويسنا: 25 جنيها.
- بنها: 25 جنيها.
- القاهرة: 30 جنيها.
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط القاهرة - المنصورة
- بنها: 15جنيها.
- قويسنا: 20 جنيها.
- بركة السبع: 20 جنيها.
- طنطا: 25 جنيها.
- محلة روح: 30 جنيها.
- المحلة الكبرى: 30 جنيهاً.
- سمنود: 30 جنيها.
- طلخا: 30 جنيها.
- المنصورة: 30 جنيها.
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط الإسكندرية - المنصورة
- دمنهور: 20 جنيها.
- إيتاي البارود 25 جنيها.
- كفر الزيات: 25 جنيها.
- طنطا: 30 جنيها.
- محلة روح: 30 جنيها.
- المحلة الكبرى: 35 جنيها.
- سمنود: 35 جنيها.
- المنصورة: 45 جنيها.
أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط المنصورة - الإسكندرية
- سمنود: 15 جنيها.
- المحلة الكبرى: 15 جنيها.
- محلة روح: 15 جنيهًا.
- طنطا: 20 جنيها.
- كفر الزيات: 20 جنيها.
- إيتاي البارود: 25 جنيها.
- دمنهور: 30 جنيها.
- الإسكندرية: 45 جنيها.