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أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة للوجه البحري.. تبدأ من 15 جنيهًا

كتب:

صفية النجار
06:53 م | السبت 13 مايو 2023
أسعار تذاكر القطارات

أسعار تذاكر القطارات

كشفت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة للوجه البحري على خطوط «القاهرة- الإسكندرية، والقاهرة – المنصورة، والإسكندرية المنصورة». 

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خطوط الوجه البحري، حسبما أعلنته الهيئة، على النحو التالي:

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بخط القاهرة - الإسكندرية

- بنها: 15 جنيها. 

- قويسنا: 20 جنيها. 

- بركة السبع: 20 جنيها. 

- طنطا: 25 جنيها. 

- كفر الزيات 25 جنيها.

- إيتاي البارود 30 جنيها.

- دمنهور: 35 جنيها.

- سيدي جابر: 50 جنيها.

- الإسكندرية: 50 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بخط الإسكندرية - القاهرة

- سيدي جابر: 15 جنيها. 

- دمنهور: 20 جنيها. 

- إيتاي البارود: 25 جنيها.

- كفر الزيات: 25 جنيها.

- طنطا: 30 جنيها.

- بركة السبع: 30 جنيها.

- قويسنا: 35 جنيها. 

- بنها: 40 جنيها.

- القاهرة: 50 جنيها. 

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط المنصورة - القاهرة

- طلخا: 15 جنيها. 

- سمنود: 15 جنيها.

- المحلة الكبرى: 15 جنيها.

- محلة روح: 15 جنيها. 

- طنطا: 20 جنيها. 

- بركة السبع: 20 جنيها.

- قويسنا: 25 جنيها. 

- بنها: 25 جنيها. 

- القاهرة: 30 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط القاهرة - المنصورة

- بنها: 15جنيها. 

- قويسنا: 20 جنيها. 

- بركة السبع: 20 جنيها. 

- طنطا: 25 جنيها. 

- محلة روح: 30 جنيها. 

- المحلة الكبرى: 30 جنيهاً.

- سمنود: 30 جنيها. 

- طلخا: 30 جنيها. 

- المنصورة: 30 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط الإسكندرية - المنصورة 

- دمنهور: 20 جنيها.

- إيتاي البارود 25 جنيها.

- كفر الزيات: 25 جنيها.

- طنطا: 30 جنيها.

- محلة روح: 30 جنيها.

- المحلة الكبرى: 35 جنيها.

- سمنود: 35 جنيها.

- المنصورة: 45 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط المنصورة - الإسكندرية

- سمنود: 15 جنيها.

- المحلة الكبرى: 15 جنيها.

- محلة روح: 15 جنيهًا.

- طنطا: 20 جنيها.

- كفر الزيات: 20 جنيها.

- إيتاي البارود: 25 جنيها.

- دمنهور: 30 جنيها.

- الإسكندرية: 45 جنيها.

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