أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة للوجه البحري.. تبدأ من 15 جنيهًا

كشفت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة للوجه البحري على خطوط «القاهرة- الإسكندرية، والقاهرة – المنصورة، والإسكندرية المنصورة».

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خطوط الوجه البحري، حسبما أعلنته الهيئة، على النحو التالي:

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بخط القاهرة - الإسكندرية

- بنها: 15 جنيها.

- قويسنا: 20 جنيها.

- بركة السبع: 20 جنيها.

- طنطا: 25 جنيها.

- كفر الزيات 25 جنيها.

- إيتاي البارود 30 جنيها.

- دمنهور: 35 جنيها.

- سيدي جابر: 50 جنيها.

- الإسكندرية: 50 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بخط الإسكندرية - القاهرة

- سيدي جابر: 15 جنيها.

- دمنهور: 20 جنيها.

- إيتاي البارود: 25 جنيها.

- كفر الزيات: 25 جنيها.

- طنطا: 30 جنيها.

- بركة السبع: 30 جنيها.

- قويسنا: 35 جنيها.

- بنها: 40 جنيها.

- القاهرة: 50 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط المنصورة - القاهرة

- طلخا: 15 جنيها.

- سمنود: 15 جنيها.

- المحلة الكبرى: 15 جنيها.

- محلة روح: 15 جنيها.

- طنطا: 20 جنيها.

- بركة السبع: 20 جنيها.

- قويسنا: 25 جنيها.

- بنها: 25 جنيها.

- القاهرة: 30 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط القاهرة - المنصورة

- بنها: 15جنيها.

- قويسنا: 20 جنيها.

- بركة السبع: 20 جنيها.

- طنطا: 25 جنيها.

- محلة روح: 30 جنيها.

- المحلة الكبرى: 30 جنيهاً.

- سمنود: 30 جنيها.

- طلخا: 30 جنيها.

- المنصورة: 30 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط الإسكندرية - المنصورة

- دمنهور: 20 جنيها.

- إيتاي البارود 25 جنيها.

- كفر الزيات: 25 جنيها.

- طنطا: 30 جنيها.

- محلة روح: 30 جنيها.

- المحلة الكبرى: 35 جنيها.

- سمنود: 35 جنيها.

- المنصورة: 45 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة خط المنصورة - الإسكندرية

- سمنود: 15 جنيها.

- المحلة الكبرى: 15 جنيها.

- محلة روح: 15 جنيهًا.

- طنطا: 20 جنيها.

- كفر الزيات: 20 جنيها.

- إيتاي البارود: 25 جنيها.

- دمنهور: 30 جنيها.

- الإسكندرية: 45 جنيها.