تراجع أسعار الذهب محليا وارتفاعه عالميا.. والأوقية تسجل 2010 دولارات

ارتفعت أسعار الذهب فوق 2010 دولارات للأوقية اليوم، لتقطع انخفاضًا لمدة 3 أيام، حيث حفزت حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية بعض الطلب على الملاذ الآمن على المعدن، وأظهرت أحدث البيانات أنّ ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر في مايو، وأنّ توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة كانت الأعلى منذ عام 2011.

رفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم

ووفقا لما أعلنه موقع ترينيدينج إيكونمي، أعرب المستثمرون عن قلقهم من المفاوضات الجارية بشأن سقف الديون الأمريكية، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس جو بايدن مع قادة الكونجرس مرة أخرى هذا الأسبوع، وسط جهود لمنع التخلف عن السداد.

في غضون ذلك، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، الأسبوع الماضي، إنّ البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم.

وفي أماكن أخرى، راقب المستثمرون الانتخابات الرئاسية في تركيا التي بدا أنّها تتجه إلى جولة الإعادة، رغم تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وكذلك الانتخابات العامة في تايلاند، حيث فازت المعارضة الإصلاحية بأكبر عدد من المقاعد وأكبر حصة من الأصوات الشعبية.

أسعار الذهب فى مصر

وعلى المستوى المحلي، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية التعاملات نحو 40 جنيها، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعا الآن 2340 جنيها، وجاءت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات، كما يلي الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2674 جنيها، يسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم 2006 جنيهات للشراء، كما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2451 جنيها للشراء، سعر جرام الذهب عيار 21 - فيما يسجل عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2340 جنيها.