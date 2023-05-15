أين يتجه سعر الذهب في مصر خلال 2023؟.. الشعبة تجيب

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ سعر الذهب متغير دائما في مصر وفقا للعديد من العوامل، منها السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، ما يصعّب على أي شخص توقع أسعار الذهب في مصر حتى نهاية عام 2023، والدليل على ذلك قرار الإعفاء الجمركي عن الذهب، الذي جاء في استجابة سريعة ومشكورة من الدولة لمطلب شعبة تجارة المجوهرات ولم يتوقعه أي شخص.

أسباب تراجع الذهب حاليا

وأضاف منيب أنّ أسعار الذهب في مصر تشهد تراجعا ملحوظا بداية من الخميس الماضي بعد إصدار قرار بالإعفاء الجمركي عن الذهب للقادمين من الخارج، والاكتفاء بدفع ضريبة القيمة المضافة فقط، ما تسبب في انخفاض القوة الشرائية على الذهب، حيث يترقب المواطنون ثمار قرار الإعفاء بالزيادة في المعروض، ما قد يضبط السعر ويتسبب في تراجع الأسعار.

أهمية استمرار قرار الإعفاء الجمركي على الذهب

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب، أنّ الاستمرار الفعلي لقرار الإعفاء الجمركي سيساهم في وفرة المعروض من الذهب، وقد تنخفض الأسعار، كما أنّ تراجع الأسعار الفترة الحالية، يشير إلى اقتراب وصول أسعار الذهب محليا إلى السعر العادل، وفقا لسعر الذهب عالميا وأسعار الصرف الفعلية للجنيه.