رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

شعبة الخضر: أسعار الفاكهة مستقرة.. ومصر من أكبر مصدري الموالح

كتب:

مريم حنفي
05:04 م | السبت 18 مارس 2023
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

تشهد كل أنواع الفاكهة استقرارا في الأسعار الفترة الحالية في ظل توافر كل الأنواع في السوق المصرية وإقبال المواطنين على الشراء ومصر من أكبر مصدري الموالح في العالم وفقا لما قاله نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة. 

استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الفاكهة في الأسواق وانخفاض أسعار أنواع معينة حيث تتابع الحكومة باستمرار السوق المصرية لرصد أي تلاعب في الأسعار. 

وأضاف النجيب أن كل أنواع الفواكه متوفرة في الأسواق وهناك إقبال من جانب المواطنين على الشراء، خاصة شراء الأنواع الصالحة للتخزين، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر من أكبر مصدري الموالح على مستوي العالم، حيث تقوم بتصدير البرتقال والفراولة المجففة والتمور. 

 

أسعار الفاكهة اليوم 

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 5 و11 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها كما يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

اقرأ المزيد:

أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم السبت.. البرتقال يبدأ من 4 جنيهات

أسعار الفاكهة في أسوق الجملة والتجزئة اليوم.. البرتقال السكري بـ6 جنيهات

أسعار الفاكهة في أسوق الجملة والتجزئة اليوم.. البرتقال السكري بـ4 جنيهات

استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. والبرتقال بـ5.5 جنيه

أسعار الفاكهة في أسوق الجملة والتجزئة اليوم

أسعار الفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء.. البرتقال بـ4 جنيهات

أسعار الفاكهة في مصر اليوم الاثنين.. الرمان بـ18 جنيها

ضوابط تشغيل محلات ومحطات تبخير الفاكهة والخضار وفق قانون المحال

شعبة الخضار: وفرة في المعروض مع قرب حلول رمضان.. وأسعار الفاكهة مستقرة

أسعار الفاكهة في مصر اليوم الأحد.. البلح بـ30 جنيها
بقلم مريم حنفي