شعبة الخضر: أسعار الفاكهة مستقرة.. ومصر من أكبر مصدري الموالح

تشهد كل أنواع الفاكهة استقرارا في الأسعار الفترة الحالية في ظل توافر كل الأنواع في السوق المصرية وإقبال المواطنين على الشراء ومصر من أكبر مصدري الموالح في العالم وفقا لما قاله نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة.

استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الفاكهة في الأسواق وانخفاض أسعار أنواع معينة حيث تتابع الحكومة باستمرار السوق المصرية لرصد أي تلاعب في الأسعار.

وأضاف النجيب أن كل أنواع الفواكه متوفرة في الأسواق وهناك إقبال من جانب المواطنين على الشراء، خاصة شراء الأنواع الصالحة للتخزين، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر من أكبر مصدري الموالح على مستوي العالم، حيث تقوم بتصدير البرتقال والفراولة المجففة والتمور.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن البرتقال البلدي يتراوح سعره اليوم، بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 5 و11 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها كما يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات.