أستاذ زراعة: صادرات «الموالح المصرية» تتخطى 3.3 مليار دولار للمرة الأولى

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، إنّ الفترة الأخيرة شهدت تقدما كبيرا بتصدير المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة الموالح ومن بينها البرتقال، ولأول مرة تتخطى الحاصلات الزراعية 6.3 مليون طن بقيمة تقترب من 3.3 مليار دولار، مؤكدًا أنّ هذه الأرقام جاءت نتيجة الجهود المستمرة والنشاط البارز للإدراة المركزية الخاصة بالحجر الزراعي، وما لحق بها من تطوير بالآونة الأخيرة.

تطوير شهدته الإدارة المركزية للحجر الزراعي

وأضاف أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنّ التطوير الذي شهدته الإدارة المركزية للحجر الزراعي تضمنت تدريب القائمين بالإدارة، إضافة إلى وضع منظومة لحوكمة الإنتاجية بالمزارع واتباع الأساليب الحديثة، فضلًا عن اتباع كل الإجراءات التي تخص سلامة المنتج.

تكويد المزارع لسهولة تتبع الحاصلات الزراعية

وأوضح أستاذ الزراعة، أنّ المقصود بالتكويد هو التعامل مع المنتجات الزراعية من خلال إدارة المزارع الحالية سواء المملوكة لأصحابها أو مأجرة لمتابعة المحاصيل الزراعيىة بصفة دورية وسحب عينات لفحصها بصورة منتظمة؛ للتأكد من اتباع الأساليب الجيدة للزراعة وتحديد متبقيات المبيدات وفحصها من قبل معاهد أمراض النبات، ويتم عمل تتبع لهذه المحاصيل، وهنا يصبح لكل مزرعة كود أو رقم قومي يتم التعامل معها من خلاله.