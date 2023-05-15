تفاصيل مصرع فتاة في انفجار أسطوانة غاز بالشرقية.. «كانت بتساعد جدتها»

صوت انفجار مدوٍ يشق الصمت قبيل المغرب في قرية الحبش بمحافظة الشرقية أمس الأحد، هرع الأهالي بالقرية ليجدوا جدرانا تتساقط بأحد الشوارع، حاولوا تفاديها إلا أنها بالفعل سقطت على بعضهم وتطاير بعضها ليصيب الجالسين أمام منازلهم بمحيط الحادث، رائحة النيران وغاز البوتاجاز تنبعث من أحد المنازل، وعلى أصوات الصراخ وصلوا إلى المنزل الذي تشتعل به النيران، ليجدوا مسنّة بين الحياة والموت مصابة بحروق خطيرة، وجدران المنزل محطمة، ولم يمر وقت طويل حتى تفاجأوا بجثة فتاة تحت جدران مهدمة.

مصرع فتاة في انفجار أسطوانة غاز

يروي إبراهيم بشير، أحد أهالي قرية الحبش بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، تفاصيل انفجار أسطوانة غاز أدت لمصرع فتاة في ريعان شبابها تدعى أسماء محمد رمضان عبدالعزيز القزاز، وإصابة 3 آخرين، وكانت ما زالت تؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالصف الأول الثانوي الفني لهذا العام، لافتا إلى إصابة جدتها لوالدتها بحروق خطيرة، بالإضافة إلى إصابة بعض الجيران نتيجة سقوط جدران المنزل عليهم.

ويتابع: في الساعة الخامسة مساء أمس الأحد، كانت جارتنا «نفيسة. أ» وهي سيدة مسنّة تعيش رفقة حفيدها، وتأتي حفيدتها رشا إلى المنزل لمساعدتها، ويوم الحادث كانت قد أنهت الامتحان وقصدت بيت جدتها والتي كانت بالمطبخ وانفجرت أسطوانة الغاز أثناء وجود الفتاة في غرفتها، ما أدى لمصرعها أسفل أنقاض المنزل، وإصابة الجدة بإصابات خطيرة وجرى نقلها لمستشفى ههيا المركزي، بالإضافة لتضرر وسقوط عدة جدران لمنازل مجاورة.

ويضيف الجار أن بعض الأهالي كانوا يجلسون وقت انفجار أسطوانة الغاز أمام منازلهم بجوار المنزل الذي شهد الحادث، فسقطت عليهم عدة جدران، ما أدى لإصابتهم بجروح وكسور، موضحا أن المصابين رجل وامرأة من كبار السن وطفل وشخص آخر، وتم نقلهم إلى المستشفيات لعمل الإسعافات الطبية لهم، معلقا «الحادث كان كبير ومفزع، والأهالي جريت على صوت الانفجار وريحة الغاز، ولقينا الست المسنة فيها آثار حروق خطيرة والجدران مهدومة».

الفتاة فقدت شقيقها قبل عام

وكان أهالي قرية الحبش شيعوا جنازة الفتاة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في جنازة مهيبة، ووفق ما قاله الجار الضحايا، فإن الفتاة فقدت شقيقها قبل عام ونصف العام جراء سقوط ونش عليه في موقع عمله، لتكون الوفاة الثانية للأسرة خلال أقل من عامين.

إخطار بانفجار وحريق منزل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة الإبراهيمية، بحدوث انفجار وحريق بأحد منازل قرية الحبش، ووجود 3 مصابين بينهم طفل وحالة وفاة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، وتبين وقوع الحادث نتيجة انفجار شعلة بعين واحدة «أسطوانة غاز البوتاجاز»، والتي أدت لاندفاعها الشديد ما تسبب في هدم جدران المنزل وجدران أحد المنازل المجاورة ووقوع وفاة واحدة وإصابة آخرين بحروق وكسور وإصابات بالغة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة، والتي انتقلت للفحص والمعاينة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أدت لوقوع الحادث، كما تم التصريح بدفن الفتاة وتسليم الجثمان لذويه.