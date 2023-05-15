انطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه في الخيالة بالقاهرة

شهدت مدينة الخيالة بالقاهرة انطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق بين المنطقة الجنوبية والصرف الصحي، في إطار الحرص والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية لتحسين كافة الخدمات لجميع المجتمعات الحضارية الجديدة والمدن المطورة، ضمن مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حملة طرق الأبواب بمنطقة الخيالة بنطاق حي البساتين تأتي لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على البنية التحتية، وتعريف المواطنين بكيفية الحفاظ على المرافق العامة والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير خدمة متميزة للمواطنين ضمن خطة الشركة في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

كيفية ترشيد الاستهلاك

وقام فريق إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالمرور على المواطنين القاطنين بمدينة الخيالة، للتوعية بأهمية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تعليمهم السلوكيات السلمية في كيفيه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط وشبكات الصرف الصحي، وضرورة إصلاح الأعطال وأدوات السباكة المنزلية في منازلهم، والتي تسبب هدر شديد للمياه، مع توعيتهم بأهمية تركيب القطع الموفره بدورات المياه وأهميتها في الترشيد وتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحي وتقليل فاتورة الاستهلاك.

ملصقات إرشادية

كما شملت الحملة استبيان رأي المواطنين عن الخدمات المقدمة من شركات المياه والصرف الصحي والمشاكل التي يعانوا منها والعمل على حلها فورا، وتعريفهم بالطرق المختلفه للتواصل مع الشركه في حالة حدوث مشاكل عن طريق الخط الساخن 175، كما تم لصق العديد من الملصقات الاسترشادية للتوعية.