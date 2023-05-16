عاطل يصيب زوجته بجروح خطيرة في الجيزة

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة، بعد حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها، قام إثرها بضربها ضربًا مبرحًا، وجرى نقل المصابة في حالة حرجة للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول «ه. ر»، 30 عاما، ربة منزل، ومقيمة دائرة القسم، مصابة بنزيف داخلي بالبطن، وكدمات وكسور بالعظام، واضطراب في درجة الوعي، والحالة غير مستقرة، ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال شقيقتها ربة منزل 40 عاما، أفادت بحدوث مشادة كلامية بين زوجها «م. ح»، 35 عاما، عاطل، بسبب عدم أنفاسه علبها وعلى أولاده الأربعة، وعند طلبها له بالبحث عن عمل تعدى عليها بالضرب المبرح محدثا إصابتها، تم نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين فى حالة حرجة، وألقى القبض على زوجها.

وبمواجهته أمام العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم، اعترف بارتكابه الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.