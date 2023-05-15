تعليمات صارمة لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، والمقرر أن تنطلق الخميس المقبل 18 مايو الجاري في 431 لجنة، إذ تستقبل 99 ألف طالبا، حيث عقدت اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإلإدارات التعليمية بالقناطر وغرب شبرا وشرق شبرا وشبين القناطر.

اجتماع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وخلال اجتماع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية شددت على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة، موجها رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان.

تحذيرات لضمان حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت مدير تعليم القليوبية على مجموعة من النقاط المهمة لضمان حسن سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب، حتى لا يجرى التعرض للمساءلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش.

- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان.

- التنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي.

- سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل.

- عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهي المواد وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة سير العمل، وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تنطلق الخميس المقبل في 431 لجنة وفق الجدول التالي:

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو المقبل.

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو المقبل.

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.

- العلوم والتربية الدينية.. الاثنين 22 مايو المقبل.

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية.