أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023.. يبدأ بأقل من 4 آلاف ريال

توفر المملكة السعودية للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، سواء من المقيمين أو المواطنين، باقات متنوعة بأسعار مناسبة واقتصادية، لتسهيل إجراءات التقديم ورفع جودة الخدمات، فيما تعرض وزارة الحج والعمرة أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023 على موقعها الإلكتروني.

أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023

ووفقا لوزارة الحج والعمرة السعودية، فإنَّه على الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام من داخل المملكة، التسجيل عبر موقع الوزارة وتطبيق «نسك» والذي يعرض أيضاً أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023 على الويب سايت الخاص بالوزارة.

أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023: 4 باقات

ويظهر الموقع أنَّ 4 باقات تتيحها الوزارة لتيسير أداء الفريضة على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، ولمعرفة أسعار الحج للمقيمين في السعودية 2023، فهي تترواح بين 3984 و11435 ريال، ويمكن استعراضها كالتالي:

الباقة الاقتصادية: أداء الفريضة بأقل سعر للمقيمين

وتيسيراً على الراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة، تتيح الوزارة الباقة الاقتصادية في إطار دعمها لـ أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023، وتبدأ من 3,984 ريال سعودي فقط غير شاملة ضريبة القيمة المُضافة، ومتاح السداد على أقساط أو 3 دفعات.

أسعار الحج للمقيمين بالسعودية: شاملة السكن والإعاشة

وتشمل الباقة الاقتصادية الأقل بين أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023، تكاليف التنقلات والسكن والإعاشة في مكة المكرمة وعرفات والمزدلفة، ويمكن من خلال تطبيق «نسك» الاطلاع على كافة التفاصيل.

وبعيداً عن الباقة الاقتصادية الأقل سعراً بين أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023، يمكن اختيار باقة مناسبة من الـ3 باقات الأخرى، والسداد على دفعات أيضاً، وهي كالآتي:

باقة أبراج لأسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023

- باقة «الأبراج»: تتراوح تكلفتها بين 10,596 و11,841 ريال شاملة الضريبة وتكاليف النقل، بجانب خدمات السكن والإعاشة في مِنى وعرفات ومزدلفة، وتعتبر بين أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023، مرتفعة التكلفة.

المخيمات المطورة.. متوسطة بين أسعار الحج للمقيمين بالسعودية

- باقة «المخيمات المطورة»: بتكلفة 9,214 ريال قبل الضريبة و«النقل»، وتعتبر بين أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023 متوسطة إلى مرتفعة التكاليف، وتشمل السكن والإعاشة في مِنى وعرفات ومزدلفة.

مخيمات الضيافة: أسعار حج معقولة للمقيمين بالسعودية

- باقة «مخيمات الضيافة»: تبدأ بتكلفة 7,037 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة أو التنقل، وتشمل أيضاً على خدمات السكن والإعاشة في كل من «مِنى» و«عرفات» و«مُزدلفة».

وبجانب استعراض وزارة الحج والعمرة على موقعها أسعار الحج للمقيمين بالسعودية 2023، أوضحت أيضاً الحد الأدنى للعمر للحج هذا العام يبدأ من 12 عاماً بالتقويم الهجري، بشرط إكمال التحصين بجرعات لقاحات كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية.

الحج للمقيمين بالسعودية: استثناء المرأة في هذه الحالة

كما اشترطت الوزارة للراغبين في الحج من المقيمين بالسعودية 2023، أولوية التسجيل وذلك لمن لم يسبق له الحج، أما إذا توفر أماكن فسيتم تضمين الآخرين ممن سبق لهم الحج، مع إعطاء أولوية للمحرم المرأة إذا لم يسبق لها أداء فريضة الحج من قبل.