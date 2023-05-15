انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا في ترعة الكلابية بالأقصر

تمكن رجال الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا أثناء السباحة في ترعة الكلابية بنجع الترعة بالقباحي الغربي شمال الأقصر، اليوم الإثنين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الكرنك الدولي.

هربا من حرارة الجو

تلقت شرطة الإنقاذ النهري بالأقصر، بلاغا من الأهالي بغرق طفل يبلغ من العمر 14 عاما أثناء السباحة في ترعة الكلابية هربا من حرارة الجو بنجع الترعة بمنطقة القباحي الشرقي شمال المحافظة، وتمكنت شرطة الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق، من المياه.

جري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مقتل خمسيني على يد زوجته

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت أمس واقعة مقتل خمسيني على يد زوجته بنجع رواج بمركز البياضية شرق المحافظة، في خلافات عائلية، وجري ضبط المتهمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما شهدت المحافظة صباح اليوم، واقعة العثور على طفل رضيع داخل حقيبة يد بجوار موقف الأقاليم شمال المحافظة، وجرى إيداع الرضيع في إحدى دور رعاية الأيتام وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.