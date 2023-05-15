حرصت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا على طباعة تصريح الحج 1444 بمنصة أبشر من أجل العمل على التسهيل على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج 1444 هجريا في ظل التحول الرقمي الذي تطبقه السعودية ضمن رؤية المملكة 2030.

خطوات طباعة تصريح الحج 1444 بمنصة أبشر

ويجب عليك قبل طباعة تصريح الحج 1444 بمنصة أبشر، القيام بهذه الخطوات المختلفة وتكون عن طريق الانتقال إلي منصة أبشر الإلكترونية، وبعدها يتم اختيار من الصفحة الرئيسية أبشر للأفراد، ثم تسجل الدخول في الحساب عبر اسم المستخدم والرقم السري، ويجب عليم كتابة رقم التحقق المرسل على هاتفك، وكذلك اختيار من القائمة خدماتي، ثم احتيار تصريح الحج، ومن بعدها يتم الضغط على زر استعراض تفاصيل تصريح الحج، وبعد ذلك الضغط علي زر الطباعة ثم الاحتفاظ بالتصريح.

عقب طباعة تصريح الحج 1444 بمنصة أبشر.. الأوراق المطلوبة للحج

بعد معرفة خطوات طباعة تصريح الحج 1444 بمنصة أبشر، يجب عليك معرفة الأوراق المطلوبة من أجل التقديم للحج وتشمل هذه صورة من تصريح الحج الذي تم الحصول عليه من منصة أبشر، وصورة من بطاقة الهوية للمواطنين، وبالنسبة للمقيمين صورة من الإقامة، وعدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس (4*6)، وصورة من إذن جهة العمل بأداء فريضة الحج، وشهادة التطعيم من الانفلونزا الموسمية، وتحليل فصيلة الدم للمتقدم، وصورة من شهادة التطعيم من مرض الحمى الشوكية.