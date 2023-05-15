خطوات إصدار تصريح للمقيمين بالسعودية لدخول مكة عبر منصة «أبشر»

يبحث كثيرون من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن خطوات إصدار تصريح للدخول إلى مكة، عبر منصة «أبشر»، قبل موسم الحج 1444 هجرياً، الذي ينطلق بعد أقل من شهرين، وجاء هذا في ظل إعلان المديرية العامة للجوازات السعودية عن استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للمكة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية، وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت الدينية.

خطوات إصدار تصريح للمقيمين لدخول مكة عبر «أبشر»

ويجب على الشخص معرفة خطوات إصدار تصريح للمقيمين للدخول إلى مكة عبر منصة «أبشر»، والتي تتكون عبر عدة خطوات وهي الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار أبشر أفراد، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، بعدها يجب عليك اختيار خيار خدمات أفراد الأسرة، ومن بعدها تضغط على أيقونة تصريح الدخول لمكة المكرمة ثم اضغط على أيقونة إنشاء طلب التصريح، وبعد تقديم الطلب سيتم بحث الطلب المقدم، وإرسال إشعار إلى مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر.

شروط إصدار تصريح للمقيمين للدخول إلى مكة عبر أبشر

وهناك عدة شروط عليك معرفتها من أجل إصدار تصريح للمقيمين للدخول إلى مكة عبر أبشر، ومنها أنه يشترط أن تكون إقامة المستفيد سارية، وكذلك يجب أن يكون المستفيد متواجدا في المملكة العربية السعودية، وعلى الشخص معرفة أن الخدمة ستكون متاحة خلال فترة الحج فقط.