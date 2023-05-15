حبس متهم بالاتجار بالأسلحة النارية في الشرقية 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكمياوي، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية .

8 أفراد محلية وعدد من الطلقات

أوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة ببلبيس بالشرقية، وزاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وإنشاء ورشة لتصنيعها، لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته عددا من الأسلحة النارية الغير مرخصة وتقدر بعدد 8 أفراد محلية وطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وأضاف المتهم في اعترافه أنه يدير ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

عقوبة المتهم

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأوضح المحامي أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.

أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.