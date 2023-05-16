دوى صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية بينها ميكولاييف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية روسية، في عدة مناطق أوكرانية، بينها: «ميكولاييف، أوديسا، كيروفوجراد، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، تشيركاسي، فينيتسا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووصف مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، في تقارير صحفية، ذكرت أنه عرض تقديم معلومات حول مواقع القوات الروسية للاستخبارات الأوكرانية، بالمضحكة.

وأضاف مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين: يبدو أنه يحارب من أجل روسيا، لكن في الوقت نفسه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتبع تعليماته، مضيفا في رسالة صوتية عبر «تليجرام»، إن اليد اليسرى في حالة حرب مع اليمنى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مؤسس فاجنر العسكرية ينفي زيارته لإفريقيا

وأكد بريجوجين، ردا على ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست»، بأن مؤسس فاجنر، التقى أعضاء من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في بلد إفريقي، أنه لم يزر إفريقيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وقدر أن يكون أفراد من النخبة الروسية وراء هذه الاتهامات.

وأمس الأول الأحد، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير، إن مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين عرض مرارا على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات تابعة للجيش الروسي، في مقابل انسحاب «كييف» من باخموت شرقي البلاد.

«واشنطن بوست»: رفض الاستخبارات الأوكرانية عرض بريجوجين

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى رفض الاستخبارات الأوكرانية عرض مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين.

من جانبه، نفى رئيس الإدارة الإقليمية في ترنوبل غرب أوكرانيا، فلاديمير تروش، وجود مستودعات ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب أو مستنفد في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وجاء نفي تروش، تعليقا على الحرائق التي وقعت في مدينة ترنوبل. وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية إخماد حرائق في مبنيين للمستودعات في المدينة،أمس الأول الأحد، وامتد الحريق على مساحة إجمالية 400 متر مربع.