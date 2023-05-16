مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادثي إطلاق نار بأمريكا والمكسيك

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية وجارتها الجنوبية المكسيك، حادثي إطلاق نار، أسفرا عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية في أوجوستا بولاية جورجيا الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشرطة، إلى أن أكثر من 150 طلقة رصاص أطلقت في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية، أحد نوادي مجموعات الدراجات النارية في منطقة سكنية.

اتهامات بالقتل موجهة إلى 12 شخصا

وجه مكتب قائد شرطة مقاطعة ريتشموند، اتهامات لـ12 شخصا بالقتل والاعتداء الجسيم في تبادل لإطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفي وسط الجارة الجنوبية، المكسيك، لقى 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، وأصيب شخصين، مساء أمس الأول الأحد، برصاص مسلحين خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزه في مدينة أتوتونيلكو دي تولا بولاية هيدالجو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سلطات المكسيك تفتح تحقيقا حول ملابسات الحادث

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن، السلطات فتحت تحقيقا حول ملابسات حادث إطلاق النار ودوافعه، فيما أشار شهود عيان، إلى أن عددا من الرجال المسلحين، المخمورين على الأرجح، أطلقوا النار على المتفرجين قبل فرارهم