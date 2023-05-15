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موعد نتيجة صفوف النقل بالثانوية الأزهرية.. اعرف التفاصيل

كتب:

إسراء سليمان
11:28 ص | الإثنين 15 مايو 2023
قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية

أدى طلاب صفوف النقل الأول والثاني بالثانوية الأزهرية اليوم، امتحانات «الصرف والإنشاء والمواطنة»، ويختتم الطلاب غدا امتحانات الترم الثاني، بامتحانات الأدب والنصوص والمطالعة، والجبر.

موعد نتيجة صفوف النقل بالثانوية الأزهرية

وعن موعد نتيجة صفوف النقل بالثانوية الأزهرية بقطاع المعاهد الأزهرية، أعلن مصدر بالقطاع أن نتيجة امتحانات النقل للصفوف الابتدائية متوقع إعلانها يوم 16 مايو بعد الانتهاء من امتحانات صفوف النقل الثانوية، مؤكدا أن إعلان نتيجة نهاية العام لصفوف النقل لا يوجد لها موعد محدد، خاصة وأن هذا الأمر متروك للمناطق وهي المختصة بإعلانها بعد انتهاء أعمال التصحيح نهائيا والمراجعة لكافة الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات.

وأوضح أن المناطق الأزهرية الفرعية هي المختصة بإعلان نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل، على أن يتم إعلانها وتعليق النتيجة داخل المعاهد ويمكن للطالب أن يحصل نتيجته من خلال الذهاب للمعهد مباشرة.

من ناحية أخرى أكد قطاع المعاهد الأزهرية، الانتهاء من استعدادات امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية والتي من المقرر أن تبدأ في 2 من يونيو المقبل.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وعن موعد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023، بقسميها (العلمي / الأدبي)، من المقرر أن تبدأ اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023. 

 

 

 

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