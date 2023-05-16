انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الإسماعيلية لمدة 5 ساعات

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ، انقطاع الكهرباء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق داخل المدينة وفي مركزي القنطرة غرب والقنطرة شرق؛ لاستكمال مخططات الصيانة مع اقتراب فصل الصيف.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وذكر بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، أن أماكن الانقطاع شملت «شارع عرابي بنطاق حي أول في مدينة الإسماعيلية وقرية الرياح بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب و وقوي محركة ومناطق سكنية بقرية السلام، شرق البحيرات وخط 1750 بنطاق مركز القنطرة شرق ومنطقة أبو طفيلة، بنطاق قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية».

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة، فإن انقطاع التيار الكهربائي تم من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

خطة مكبرة للصيانة في الإسماعيلية

وأشارت بيانات رسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إلى أن عدة مناطق تشهد خلال شهر مايو رفع كفاءة لأعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء، بالتزامن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، لافتة إلى أنه يجري استبدال عدد من الأسلاك بالأسلاك المغطاة واستبدال الأعمدة المتهالكة وزراعة أعمدة جديدة بديلة عنها لزيادة قدرة الكهرباء.