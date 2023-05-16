انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

انطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ويضم المحور الاقتصادي في الحوار الوطني 8 لجان تتضمن القضايا التي تهم المواطنين، وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

الخريطة السياحية للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني

ومن المفترض أنَّ تعقد على التوازي جلستان أخريان للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

جدول أعمال الجلسة وعدد المتحدثين

وفي وقت سابق صرّح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ كل جلسة سيحدد لها جدول أعمال خاص بها، كما أنّ عدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، وتابع: «ولن نزيد على هذا العدد لكي نكون أمام حوار».

جدير بالذكر أنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتوافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث خصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، ويخصص يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.