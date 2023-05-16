ربة منزل وابنتها تشعلان النار في منزلهما بسبب خلافات الميراث

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن استغاثة سيدتين من قيام شقيقها بإضرام النيران في منزلها لخلافات بينهما حول الميراث بالدقهلية.

فحص وتحريات المباحث

وبالفحص أمكن تحديد السيدتين، وتبين أنّهما ربة منزل، وكريمتها، مقيمتان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وباستدعائهما وسؤالهما قررتا بتضررهما من نجل الأولى «شقيق الثانية»، سائق توك توك مقيم بذات الناحية، بإضرام النيران في بعض المخلفات خلف باب منزلهما، وجرى إخماد الحريق في حينه دون إصابات أو تلفيات أخرى، وعللتا ذلك لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله أنكر ما نُسب إليه، وأضاف بأنّ والدته وشقيقته أضرمتا النيران لإلصاق الاتهام به، وعلل ذلك لذات الخلافات ومنعهما له من دخول المنزل، وبإعادة مناقشة الشاكيتان قررا بافتعال الواقعة لإلصاق الاتهام بالمذكور ونشر مقطع الفيديو لكسب تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.