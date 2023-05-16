تشكيل لجنة لفحص امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

رد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، على شكاوى طلاب الصف الثالث الإعدادي من صعوبة مادة الجبر، مشددًا على أنه تم تشكيل لجنة عاجلة وسريعة لفحص الامتحان، مشيراً إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية تلقت هذه الشكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وكيل تعليم الوادي الجديد: مصلحة الطلاب فوق الجميع

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه من خلال ما ستعرضه اللجنة المشكلة علينا من تقرير خاص بمدى صعوبة الامتحان من عدمه، وثبوت ما من شأنه المساس بمصلحة الطالب، سيتم إصدار توجيهات بمراعاة الطلاب خلال عمليات التصحيح، مشددا على أن مصلحة الطلاب لها الأولوية العلى لإعطاءهم حقوقهم كاملة مع محاسبة المقصرين والمخالفين لتعليمات الوزارة.

متابعة لحظية لعمل لجنة فحص امتحان الجبر

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن هناك تواصلاً بصفة مستمرة مع غرفة العمليات الفرعية بالإدارات، من خلال الفيديو كونفرانس، فضلاً عن متابعة سير العملية التعليمية في عدد من المدارس سواء امتحانات الشهادة الإعدادية أو النقل الثانوي.

نطمئن أولياء الأمور

وتابع، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنني أطمئن أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب الشهادة الإعدادية أن هناك متابعة لعمل اللجنة المشكلة لحظة بلحظة، وتأتي مصلحة الطالب فى المقام الأول، وفي إطار الحرص على مصلحة الطلاب.